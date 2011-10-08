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На Рубинштейна неизвестный напал на петербуржца с ножом
Сегодня, 10:50
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На Рубинштейна неизвестный напал на петербуржца с ножом

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Возбуждено уголовное дело.

В ночь с субботы на воскресенье у дома по улице Рубинштейна неизвестный нанес петербуржцу ранения ножом. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший обратился в больницу спустя час после происшествия, которое, согласно данным, произошло в 3:20. Мужчину госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, шоком первой степени в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу. Выясняются обстоятельства инцидента. 

Фото: Piter.tv

Теги: нападение с ножом, ножевое ранение, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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