На Рубинштейна неизвестный напал на петербуржца с ножом

Возбуждено уголовное дело.

В ночь с субботы на воскресенье у дома по улице Рубинштейна неизвестный нанес петербуржцу ранения ножом. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший обратился в больницу спустя час после происшествия, которое, согласно данным, произошло в 3:20. Мужчину госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, шоком первой степени в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу. Выясняются обстоятельства инцидента.

Фото: Piter.tv