Что произошло в Петербурге 8 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 8 октября.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 8 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербуржцы раскритиковали благоустройство сквера на набережной Карповки.

Работы по благоустройству завершаются в сквере на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки, вскоре районная комиссия оценит проделанное. Горожанам уже не понравилось качество укладки брусчатки и черно-белые скульптуры-фонари. Последние петербуржцы назвали "соплями зебры".

Подрядчик призвал людей дождаться окончания работ и уже потом оценивать благоустройство.

В жестком ДТП с пятью машинами на Володарском мосту пострадал мужчина.

Серьезная авария произошла утром. Четыре легковушки и небольшое авто с грузом столкнулись при неустановленных обстоятельствах. Сильнее всего пострадала "Лада", водителя которой госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Трубу с горячей водой прорвало на Бухарестской улице.

Коммунальная авария произошла утром, разлившийся кипяток не дал некоторым горожанам подойти к своим автомобилям. По предварительной информации "Теплосети", вода не повредила машины. Аварийные работы по ликвидации разлива уже закончили.

Полиция ликвидировала нарколабораторию в помещении завода "Красный треугольник".

Задержаны 30-летний и 39-летний петербуржцы, при обыске у них обнаружили три пакета с мефедроном, лабораторное оборудование и химические реактивы. Известно, что сырье для изготовления наркотиков мужчины покупали в магазине химических реактивов в Адмиралтейском районе. Возбуждено уголовное дело.

Платные парковки в Петербурге временно стали бесплатными.

Это оказалось связано с отозванной Центробанком лицензией на осуществление банковских операций у АО "ОРБАНК". Организация и обеспечивала приём платежей в зоне платной парковки. До урегулирования ситуации штрафы за неоплату парковочных мест взиматься не будут.

Две иномарки обгорели на Маршала Казакова из-за случайного ДТП.

"Ниссан" резко повернул в сторону и врезался в припаркованный "Мерседес", столкновение вызвало пожар. У одной иномарки выгорел моторный отсек, у второй – кузов. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель мог перепутать педали.

Еще одна авария случилась на Володарском мосту. Там белая машина, пытаясь уйти от преследования полицией, поехала напролом и влетела в другой автомобиль. Цепочка столкновений привела к тому, что в ДТП пострадали пять машин. Водителя-беглеца госпитализировали.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Друзья Карповки

Видео: Telegram / dtp47rus; МВД; Piter.TV