  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:02
110
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция ликвидировала нарколабораторию в помещении завода "Красный треугольник"

0 0

По подозрению в организации незаконной деятельности задержаны двое петербуржцев, 39-летний Тимур и 30-летний Юрий.

В Петербурге полиция ликвидировала нарколабораторию, которая была организована в арендованном помещении бывшего завода "Красный треугольник". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в организации незаконной деятельности задержаны двое петербуржцев, 39-летний Тимур и 30-летний Юрий. В ходе проведения обыска полицейские обнаружили: 3 пакета с синтетическим наркотиком "мефедрон" общей массой более 230 граммов, лабораторное оборудование и химические реактивы и прекурсоры для изготовления наркотиков. Сырье для изготовления наркотиков мужчины приобретали в магазине химических реактивов в Адмиралтейском районе.

Полиция устанавливает каналы сбыта продукции нарколаборатории. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой недее на Старо-Петергофском проспекте правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков.

Видео: МВД

 

Теги: красный треугольник, наркотики
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии