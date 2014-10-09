Платные парковки в Петербурге временно стали бесплатными

Это связано с тем, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка, который принимал платежи.

В Петербурге временно отменили взимание платы за пользование платным парковочным пространством. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Это связано с тем, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "ОРБАНК", который обеспечивал приём платежей в зоне платной парковки. До урегулирования ситуации штрафы за неоплату парковки выноситься не будут.

По всем вопросам относительно платных парковок можно обращаться по номеру: 417-50-00.

Ранее стало известно, что на Рубинштейна планируют ввести круглосуточную платную парковку.

Фото: Piter.tv