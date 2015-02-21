На Рубинштейна планируют ввести круглосуточную платную парковку

Там же установят автоматизированную систему контроля нарушений оплаты.

В Комитете по транспорту состоялось совещание по подготовке к расширению зоны платной парковки в Центральном районе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

С 1 декабря зона платной парковки расширится на 71 улицу. Также уже в 2022 году на улице Рубинштейна планируют ввести круглосуточную дифференцированную платную парковку.

Там же установят автоматизированную систему контроля нарушений оплаты.

Ранее в Смольном рассказали условия получения парковочного разрешения для новой зоны платной парковки.

Фото: Piter.tv