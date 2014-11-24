В Смольном рассказали условия получения парковочного разрешения для новой зоны платной парковки

За год придется заплатить 1800 рублей.

Водители могут начать оформлять парковочные разрешения для мест в новой зоне платной парковки в центре Петербурга с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Напомним, с декабря зона платной парковки значительно вырастет. В нее войдет 71 улица в Центральном районе. До этого момента парковаться можно бесплатно, однако нужно внимательно следить за знаками. Из-за обустройства зоны там будут действовать дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".

Оформить разрешение может собственник жилого помещения, тот, у кого есть доля в праве собственности на жилое помещение, тот, у кого есть право пользования по договору социального найма жилого помещения, человек с правом пользования по договору найма служебного жилого помещения.

Стоимость разрешения составит 1800 рублей в год. Для участников ВОВ, малолетних узников концлагерей, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда" парковка будет бесплатной. Такая же льгота предусмотрена для членов многодетных семей, зарегистрированных в Петербурге, владельцев электромобилей, проживающих в границах платной зоны участники Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, лиц, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда".

Разрешение можно оформить в МФЦ или на портале Госуслуг. На одну квартиру можно оформить не более двух парковочных разрешений.

Фото: Piter.TV