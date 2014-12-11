Петербуржцы раскритиковали благоустройство сквера на набережной Карповки

В сквере на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки завершаются работы по благоустройству территории. Горожане остались недовольны новым пространством. В частности, им не понравилось качество укладки брусчатки, а также причудливые черно-белые скульптуры, которые оказались фонарями. Фотографии обновленного сквера разлетелись по пабликам Петроградского района.
В комментариях под снимками горожане предположили, что "кого-то стошнило брусчаткой", и гадали, откуда взялись эти "умельцы" и "боги кладки". В черно-белых скульптурах не сразу разглядели фонари. Жители города заявили, что это "либо зебра, либо ее сопли".
В администрации Петроградского района заявили, что благоустройство еще не завершено. 8 октября комиссия будет оценивать работу.
Ранее на улице Восстания завершилось благоустройство сквера.
Фото: ВКонтакте / Друзья Карповки
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