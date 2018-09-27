На улице Восстания завершилось благоустройство сквера

В сквере обновили газоны, дорожки, площадки, также отремонтировали металлические ограждения и не только.

На улице Восстания благоустроили сквер, расположенный у здания бывшего Павловского женского института. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

В сквере обновили газоны, дорожки, площадки, также отремонтировали металлические ограждения. Для детей в сквере обновили игровую площадку, также саму площадку адаптировали для "особенных" малышей. Для любителей активного отдыха подойдут установленные тренажеры. Зону отдыха в сквере оборудовали удобной садовой мебелью и цветочными конструкциями.

Кроме того, в сквере посадили 10 молодых деревьев, более 1,1 тысячи красивоцветущих кустарников, в том числе розы, спиреи и чубушник.

До конца года в Петербурге благоустроят 43 общественных пространства.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга