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На улице Восстания завершилось благоустройство сквера
Сегодня, 18:57
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На улице Восстания завершилось благоустройство сквера

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В сквере обновили газоны, дорожки, площадки, также отремонтировали металлические ограждения и не только.

На улице Восстания благоустроили сквер, расположенный у здания бывшего Павловского женского института. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

В сквере обновили газоны, дорожки, площадки, также отремонтировали металлические ограждения. Для детей в сквере обновили игровую площадку, также саму площадку адаптировали для "особенных" малышей. Для любителей активного отдыха подойдут установленные тренажеры. Зону отдыха в сквере оборудовали удобной садовой мебелью и цветочными конструкциями. 

Кроме того, в сквере посадили 10 молодых деревьев, более 1,1 тысячи красивоцветущих кустарников, в том числе розы, спиреи и чубушник. 

До конца года в Петербурге благоустроят 43 общественных пространства.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: благоустройство, сквер, улица восстания
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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