В Петербурге до конца года благоустроят 43 общественных пространства

В Петербурге стартовала XIV международная конференция по ландшафтной архитектуре.

В четверг, 9 сентября, в Мраморном дворце Петербурга проходит XIV международная конференция по ландшафтной архитектуре. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Горожане, архитекторы, урбанисты, дизайнеры и проектировщики обсудят тему благоустройства. Так, по словам вице-губернатора Николая Бондаренко, в этом году планируют благоустроить 43 общественных пространства и 38 – в следующем.

Председатель комитета по благоустройству Лариса Канунникова рассказала, что общественное многофункциональное пространство совсем недавно появилось на Южной дороге Крестовского острова. Там сделали спортивную и детскую зоны, а также зону отдыха. Спортивную зону разрабатывали вместе с ребятами, которые занимаются разными видами спорта, учитывали их предложения и пожелания.

Мы применяем новый подход – экодизайна, дополнительно высаживая зеленые насаждения, при этом сохраняя имеющиеся. Это касается и исторического природного ландшафта, который во время благоустройства мы не затрагиваем. Лариса Канунникова

Представительница Смольного отметила, что таже развиваются спортивные зоны, создаются инклюзивные площадки.

Ранее мы писали, что петербуржцам показали, как будет выглядеть пляж парка 300-летия после благоустройства.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре