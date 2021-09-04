Петербуржцам показали, как будет выглядеть пляж парка 300-летия после благоустройства

Работы по благоустройству предстоит выполнить ОАО "Зенит-арена" по заказу Смольного.

С 1 сентября в парке 300-летия в Петербурге началось благоустройство береговой зоны, в том числе и пляжа, которое планируют завершить к лету 2023 года. Об этом порталу 78.ru рассказал генеральный директор ОАО "Зенит-арена" Игорь Краснов.

На пляже появятся скамейки, кабинки для переодевания, навесы от солнца, прогулочные дорожки вдоль пляжа и спуски к пляжу для инвалидных колясок и людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории появятся качели и парковочные места для велосипедов.

Ранее мы писали, что архитектор одобрил проект благоустройства парка 300-летия в Петербурге.

Фото: пресс-служба ОАО "Зенит-арена"