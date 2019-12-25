Архитектор одобрил проект благоустройства парка 300-летия в Петербурге

Благоустройство началось 1 сентября и продлится до 2023 года.

С 1 сентября в парке 300-летия в Петербурге началось благоустройство береговой зоны, в том числе и пляжа, которое планируют завершить до 2023 года. В парке появятся скамейки, навесы от солнца, прогулочные дорожки вдоль пляжа и спуски для инвалидных колясок и людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории появятся качели и парковочные места для велосипедов. Архитектор Олег Манов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что благоустройство необходимо городскому парку.

По мнению специалиста, парк находится в плотно заселенном районе, поэтому он должен иметь больше функций, чем имеет на данный момент. Манов отметил, что территория парка позволяет создать спортивные, детские зоны, а также адаптировать её под людей с ограниченными возможностями здоровья. Специалист добавил, что благоустроенный парк станет центром притяжения для гостей и жителей Петербурга.

Ранее мы писали, что именно из-за благоустройства парка в Петербурге отменили фестиваль воздушных змеев "Легко Фест".

Фото: Piter.tv