Подрядчик объяснил смысл конструкций в цветах "зебры" на набережной реки Карповки

Горожанам напомнили, что благоустройство еще не завершено.

Подрядчик благоустройства на набережной реки Карповки около "Ленполиграфмаша" призвал горожан не оценивать качество работы до ее завершения. Сейчас пространство еще находится в состоянии "полуфабриката", узнал "Петербургский дневник".

Накануне местные жители обратили внимание на необычные конструкции черно-белого цвета, у некоторых горожан они вызвали недоумение.

Эти четыре композиции символизируют четыре времени года, то есть постоянное изменение света и цвета в природе. А светящиеся вставки на скамейках отсылают к клавишным музыкальным инструментам. Таким образом, музыка цвета и света, по замыслу архитекторов, будет создавать образ этого места в вечернее время. объяснил представитель ООО "Нескучный сад".

Оценивать благоустройство стоит после того, как завершатся все работы. Это будет в конце октября. В случае недостатков их будут исправлять.

Все деревья и кустарники будут сохранены. Кроме того, дополнительно появится цветник. Увидеть его во всей красе можно будет на следующий год. Место сделают "молодежным", так как рядом находится клуб А2 и вузы.

Фото: ВКонтакте / Друзья Карповки