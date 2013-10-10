Что произошло в Петербурге 8 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 8 декабря.

Что произошло в Петербурге в среду, 8 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербург простился с Ниной Ургант.

Панихида прошла в Александринском театре, где актриса прослужила более полувека. На прощание пришли известные деятели искусства. коллеги Ургант, чиновники. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал артистку символом город.

На Дворцовой площади установили главную новогоднюю ель.

Ёлку, привезенную из Приозерского района Ленобласти, установили на площади ночью. Дерево составило 30 метров в высоту, ему не меньше 90 лет. Украшения в ретро-стиле на ели появятся к 20 декабря, рядом с ней установят специальную фотозону для горожан.

В Петербурге задержаны владелец "Рив Гош" и совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга.

Их подозревают в хищении 2,3 млрд рублей у одного из российских банков. Эти деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании "Юлмарт". Первым фигурантом дела в 2017 году стал другой совладелец компании Дмитрий Костыгин. "Юлмарт" фактически прекратил работу в начале 2020 года.

Между тем, брата бывшего чиновника Ивана Громова тоже взяли под стражу до февраля. Оба они стали фигурантами дела о хищении многомиллионной суммы.

В Петербурге неизвестный избил женщину и похитил ее 4-летнего сына.

Инцидент произошел утром на Суздальском проспекте: пострадавшая Марина Мальцева рассказала, что на нее напали со спины, когда она вела сына в садик. Мужчина избил петербурженку и похитил мальчика, женщину госпитализировали с многочисленными гематомами на лице, голове и теле. Мальцева предполагает, что ребенка похитил его отец и ее бывший муж Константин Сапрыкин, который регулярно выслеживает женщину.

Светлане Агапитовой вручили удостоверение омбудсмена Петербурга.

Бывший детский омбудсмен города официально стала новым уполномоченным по правам человека. На предыдущем посту Агапитова проработала с 2009 по 2020 год, кроме того, она возглавляет благотворительный фонд "Азбука надежды", ведет программу на радиостанции "Эхо Петербурга" и получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Еще одно назначение: прокурором Петербурга стал Виктор Мельник, на должность его назначил президент Владимир Путин. Мельник работал в транспортной прокуратуре, прокуратуре Курортного района и аппарате прокуратуры города.

Из-за прорыва трубы в Адмиралтейском районе без тепла остались несколько домов.

Пар окутал проезжую часть Подъездного переулка у дома №19, без тепла остались жители 14 домов переулка и Загородного проспекта. Специалисты уже работают над ликвидацией дефекта теплосети, закончить работы планируется до 13.00 четверга.

В пожаре на Коломенской улице погибла женщина.

Пожар разгорелся в кухне, комнате и коридоре двухкомнатной квартиры в доме №35-37, причина возгорания пока не установлена. Пожар потушили менее чем за 50 минут, в огне погибла хозяйка квартиры.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV

Фото: 78.ru; ВКонтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга