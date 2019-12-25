Светлане Агапитовой вручили удостоверение омбудсмена Петербурга

Нового уполномоченного по правам человека выбрали 1 декабря.

На прошлой неделе, 1 декабря, депутаты Законодательного собрания Петербурга выбрали нового уполномоченного по правам человека. Им стала Светлана Агапитова, которая ранее являлась детским омбудсменом. В среду, 8 декабря, в ходе очередного заседания городского парламента Агапитовой вручили удостоверение омбудмсена.

Светлана Агапитова родилась в 1964 году в Ленинграде. В 1986 году с отличием окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета, затем на протяжении многих лет работала журналистом. В 2000 году стала кандидатом филологических наук, была преподавателем в СПбГУ.

На посту детского омбудсмена женщина работала с 2009 по 2020 год. Перед уходом Агапитова призналась, что не хочет оставлять свою должность, и осталась бы, если бы не правила. Сейчас Светлана Агапитова возглавляет благотворительный фонд "Азбука надежды", а также ведет программу на радиостанции "Эхо Петербурга". В сентябре 2020 года она получила медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: ВКонтакте / Светлана Агапитова