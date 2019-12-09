  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Агапитова покидает пост детского омбудсмена Петербурга
Сегодня, 12:32
96
Alena_Zinovieva

Агапитова покидает пост детского омбудсмена Петербурга

0 0

Правозащитник призналась, что не хочет оставлять эту должность.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова покидает свой пост. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В середине января 2020 года заканчиваются два пятилетних срока, которые положены для омбудсмена законом. Агапитова призналась, что не хочет оставлять свою должность, и осталась бы, если бы не правила.

Правозащитник дала рекомендации для будущего уполномоченного по правам ребенка. Она отметила, что он должен быть в первую очередь неподкупным, честным и не трусливым. Также детский омбудсмен, несомненно, должен любить детей и не бояться говорить правду.

За 10 лет на посту детского омбудсмена Светлана Агапитова успела стать знаковой фигурой в правозащитном движении страны. С ее подачи в Петербурге начали реализовывать специальные программы и менять семейную политику. В частности, в городе на Неве начали развивать инклюзивное образование, были приняты поправки в законы об обеспечении детей лекарствами и постинтернатной помощи выпускникам детских домов.

Ранее мы писали, что экс-министр транспорта Соколов может войти в Смольный.

Фото: пресс-служба ЗакСа Санкт-Петербурга

Теги: детский омбудсмен, светлана агапитова, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии