Брата бывшего чиновника Ивана Громова тоже взяли под стражу до февраля

Следствие задалось вопросом, откуда у Павла Громова деньги на проживание в элитных жилых комплексах и регулярные поездки на курорты.

Следом за Иваном Громовым, бывшим чиновником Смольного, суд арестовал его брата Павла. Меру пресечения накануне избрал Куйбышевский районный суд.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Павел Громов обвиняется в мошенничестве.

Следствие просило арестовать фигуранта, так как его заработная плата явно не соответствует уровню жизни. Средняя зарплата брата бывшего чиновника с 2013 года в среднем составляла 40 тыс. рублей, а его супруга нигде не работала, при этом семья проживала эксклюзивных арендуемых квартирах, ездила на автомобилях премиальных марок, регулярно ездила за границу на дорогостоящие курорты.

Мужчина возражал и сказал, что вся причастность заключается в том, что он брат Ивана Громова. Павел будет под арестом до 6 февраля 2022 года. Аналогичную меру пресечения избрали и его брату, который обвиняется в хищении более 165 млн рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга