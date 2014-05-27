В Петербурге суд арестовал Ивана Громова

Иван Громов возражал против ареста, назвав заключение под стражу "излишним". Под стражей обвиняемый будет находиться до 6 февраля следующего года.

Во вторник, 7 декабря, Куйбышевский суд Петербурга заключил под стражу отношении бывшего главы администрации Калининского района Ивана Громова. Его подозревают в хищении более 165 млн рублей. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

Как написали в сообщении, братьям Громовым вменяется 8 эпизодов мошенничества. Идет доследственная проверка еще по одному эпизоду на сумму свыше 29 млн рублей. Общая сумма бюджетных денежных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей.

Согласно "психологическому портрету" Громова, который суду предоставили следователи, он целеустремленный, предрасположенного к карьеризму, саморазвитию и намеренному риску. Его качества говорят о склонности к незаконному обогащению.

Отмечается, что Иван Громов возражал против ареста, назвав заключение под стражу "излишним". Под стражей обвиняемый будет находиться до 6 февраля следующего года.

Ранее мы сообщали, что врио главы администрации Калининского района назначен Владимир Ростовский. До этого Ростовский уже занимал должность заместителя главы администрации Калининского района.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга