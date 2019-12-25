В ночь на 8 декабря, пока петербуржцы спали, на Дворцовой площади установили главную новогоднюю ель. В сети появились фотографии зеленой красавицы.
В этом году хозяйкой праздника стала роскошная ель, которую привезли из Приозерского района Ленобласти. Дерево высотой около 30 метров и размером около 12 метров поставили в самом центре Дворцовой площади. Точный возраст ели пока не установлен, известно, что ей не меньше 90 лет.
Красавицу полностью украсят к 20 декабря игрушками в ретро стиле. Вокруг установят специальную фотозону, чтобы жители и гости города могли сделать снимки на память о волшебном празднике.
Ранее мы писали, что в этом году Петербург будут украшать более 65 новогодних елей.
Фото: Telegram / Экстренный вызов Санкт-Петербург
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