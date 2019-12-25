Красавицу полностью украсят к 20 декабря.

В ночь на 8 декабря, пока петербуржцы спали, на Дворцовой площади установили главную новогоднюю ель. В сети появились фотографии зеленой красавицы.

В этом году хозяйкой праздника стала роскошная ель, которую привезли из Приозерского района Ленобласти. Дерево высотой около 30 метров и размером около 12 метров поставили в самом центре Дворцовой площади. Точный возраст ели пока не установлен, известно, что ей не меньше 90 лет.

Красавицу полностью украсят к 20 декабря игрушками в ретро стиле. Вокруг установят специальную фотозону, чтобы жители и гости города могли сделать снимки на память о волшебном празднике.

Ранее мы писали, что в этом году Петербург будут украшать более 65 новогодних елей.

Фото: Telegram / Экстренный вызов Санкт-Петербург