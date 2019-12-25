В этом году Петербург будут украшать более 65 новогодних елей

В этом году предусмотрено более 3800 новогодних элементов оформления во всех 18 районах.

В этом году Петербург украсят 67 новогодних елей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

В 2022 году Петербург отпразднует 350-летие Петра I, поэтому Невский проспект представят в имперском стиле с коронами. Набережную Крюкова канала, от моста Декабристов до Торгового моста, впервые оформят надводными композициями. В подобном стиле оформят и набережную реки Мойки. Набережная канала Грибоедова будет аналогична прошлогоднему оформлению Дворцового моста.

В этом году особое внимание власти города уделят и спальным районам. Также новогоднее оформление ждет и петербургскую подземку – в вагонах метрополитена появятся поздравительные стикеры.

Уже к 1 декабря будут украшены Невский проспект (от площади Восстания до Дворцовой площади), Московский проспект, Пулковское шоссе, Приморский проспект и Ушаковская развязка. Основная программа оформления состоится 10 декабря. Уже 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях, Невском проспекте и главной городской ёлке на Дворцовой площади. На новогоднее оформление выделено 480 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге подготовлено 350 новогодних мероприятий.

Главное фото: Piter.tv

Фото: комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга