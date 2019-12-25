Путин назначил прокурором Петербурга Виктора Мельника. Он служит в органах с 2001 года

У нового городского прокурора два образования — военное и юридическое.

Президент Владимир Путин назначил Виктора Мельника прокурором Петербурга. Соответствующий указ вышел 8 декабря.

Ранее кандидатуру Мельника одобрил Совет Федерации. Мужчина родился родился в 1975 году. Получил военное и юридическое образования: в 1997 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 2002 году — СПбГУ по специальности "Юриспруденция". В органах прокуратуры служит с 2001 года. На протяжении 6 лет работал в транспортной прокуратуре. С 2013 — прокурор Курортного района. Затем перешел на работу в аппарат прокуратуры города.

Ранее Путин уволил Сергея Литвиненко перед 10-летним юбилеем в должности прокурора Петербурга.

Фото: прокуратура Петербурга