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Путин назначил прокурором Петербурга Виктора Мельника. Он служит в органах с 2001 года
Сегодня, 14:09
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Путин назначил прокурором Петербурга Виктора Мельника. Он служит в органах с 2001 года

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У нового городского прокурора два образования — военное и юридическое.

Президент Владимир Путин назначил Виктора Мельника прокурором Петербурга. Соответствующий указ вышел 8 декабря.

Ранее кандидатуру Мельника одобрил Совет Федерации. Мужчина родился родился в 1975 году. Получил военное и юридическое образования: в 1997 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 2002 году — СПбГУ по специальности "Юриспруденция". В органах прокуратуры служит с 2001 года. На протяжении 6 лет работал в транспортной прокуратуре. С 2013 — прокурор Курортного района. Затем перешел на работу в аппарат прокуратуры города.

Ранее Путин уволил Сергея Литвиненко перед 10-летним юбилеем в должности прокурора Петербурга. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: прокурор петербурга, указ президента
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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