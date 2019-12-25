Кремль выпустил указ о частичной мобилизации

Документ опубликовали на сайте президента России сразу же после его видеообращения.

Согласно указу, с 21 сентября объявляется частичная мобилизация. В документе прописано, в каких случаях возможно увольнение с военной службы.

1) достижение предельного возраста пребывания на военной службе (до 50 лет);

2) статус "не годен" по состоянию здоровья;

3) вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Те, кто работают на предприятия оборонно-промышленного комплекса, могут получить отсрочку от военной службы на период работы в организации.

Накануне Piter.tv сообщил о том, что Госдума внесла поправки в УК с введением понятий "мобилизация" и "военное время".

Фото: Piter.tv, сайт администрации Петербурга