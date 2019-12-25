В Петербурге введён режим базовой готовности

Согласно указу президента РФ, органы исполнительной власти города наделяются рядом дополнительных полномочий.

В среду, 19 октября, президент РФ Владимир Птин подписал указ о мерах, осуществляемых в субъектах страны в связи с введением военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Согласно документу, в Петербурге и ряде других регионов объявлен режим базовой готовности.

Мера означает, что органы исполнительной власти субъекта будут осуществлять ряд новых полномочий. Они коснутся принятия решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Режим базовой готовности действует во всех субъектах РФ за исключением Центрального и Южного федеральных округов. С подробностями можно ознакомиться в нашем материале.

Ранее мы сообщили о том, что в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны.

Фото: Piter.TV