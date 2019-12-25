Военное положение на новых территориях России: что известно, закроют ли границы

Piter.tv собрал основную информацию о том, что известно после объявления военного положения в новых регионах России. Материал будет дополняться.

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Президент РФ Владимир Путин выступил днем 19 октября на заседании Совета Безопасности. В начале своего выступления глава государства напомнил, что жители новых регионов России в ходе проведенных референдумов "твердо и однозначно выразили свою волю". Он добавил, что киевский режим отказывается от переговоров и продолжает вести обстрелы, из-за чего гибнут мирные люди. Также Путин отметил, что украинские спецслужбы организовали взрыв на Крымском мосту.

В ходе выступления президент напомнил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действовал режим военного положения до вступления регионов в состав РФ. По его словам, сейчас необходимо "оформить этот режим в рамках российского законодательства". После этого Путин объявил, что подписал Указ о введении военного положения в новых субъектах РФ. Указ направили на утверждение в Совет Федерации.

В документе отмечается, что военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет введено 20 октября с 0:00 по московскому времени. Правительству РФ поручено в течение трех дней представить предложения о мерах, применяемых на территориях. Также сообщается, что при необходимости в стране в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении".

О чем еще заявил Путин?

После объявления военного положения в новых регионах РФ Путин объявил членам Совбеза о необходимости создать штабы территориальной обороны. Кроме того, в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях вводится режим среднего уровня реагирования. Президент поручил мэру Москвы Сергею Собянину координировать связи регионов с федеральным центром по вопросам созданию штабов теробороны.

Что означает "режим военного положения"?

При введении военного положения власти могут предпринимать разнообразные меры. Согласно закону чиновники имеют право:

– ввести военную цензуру за отправлениями и сообщениями, контролировать телефонные переговоры;

– задерживать граждан и транспортные средства максимум на 30 суток;

– усилить охрану общественного порядка и охрану военных, важных государственных и специальных объектов;

– вводить комендантский час;

– запретить или ограничить выезд граждан за пределы региона;

– использовать СМИ для нужд обороны;

– устраивать личный досмотр граждан, их вещей, жилища и транспортных средств;

– изымать необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с выплатой его стоимости;

– привлекать граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных систем жизнеобеспечения, к участию в борьбе с пожарами.

Что означает "средний уровень реагирования" в приграничных с Украиной регионах?

Усиливается охрана общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики. Также проводятся временное отселение жителей регионов в безопасные районы, ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра, введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, ограничение свободы передвижения по ней.

Что означает "режим повышенной готовности" на территориях ЦВО и ЮФО?

Ситуация также коснется другие регионы. Путин ввел уровень повышенной готовности на территориях ЦВО и ЮФО. Как сообщает Baza, главы регионов этих округов смогут:

– вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;

– ограничивать движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

– усиливать охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов;

- вести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Также главы регионов могут проводить мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, организовывать мероприятия по защите населения и территорий от ЧС, получать полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Закроет ли Россия границы?

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил "РИА Новости", что Россия не намерена закрывать границы в свете военного положения в новых регионах. Эту информацию также подтвердили в МИД РФ. По словам замглавы ведомства Евгения Иванова, Москва также не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе не вводили ограничений на въезд и выезд после указа Путина о среднем уровне реагирования. Власти Краснодарского края, Курской и Воронежской областей также заявили, что сохранят свободный режим въезда и выезда.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни столицы, не вводится.

Фото: Pixabay