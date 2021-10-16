Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны

Глава РФ подписал соответствующий указ.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что по регионам страны должны быть созданы штабы территориальной обороны. Об этом глава государства уведомил членов Совета по безопасности на очередном заседании. Согласно опубликованному на официальном сайте Кремля указу, подобные штабы будут сформированы в Херсонской и Запорожской областях, на территориях Луганской и Донецкой народных республик.

Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, министерству обороны, другим ведомствам оказывать содействие. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Украина отказалась от переговоров и обстреливает территорию России.

Фото и видео: Kremlin.ru