Глава РФ назвал киевский режим террористическим и неонацистским.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что Украина отказалась от переговоров и обстреливает государственную территорию РФ. Об этом политик упомянул в ходе выступления на заседании Совета по безопасности. По мнению лидера страны, киевский режим применяет террористические методы противостояния Москве.

Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, украинские неонацисты используют "откровенно террористические способы ведения боя. речь идет о недавних совершенных диверсиях на объектах жизнеобеспечения и покушениях на органы местной власти.

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Фото и видео: Kremlin.ru