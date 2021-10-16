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Путин: Украина отказалась от переговоров и обстреливает территорию России

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Глава РФ назвал киевский режим террористическим и неонацистским.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что Украина отказалась от переговоров и обстреливает государственную территорию РФ. Об этом политик упомянул в ходе выступления на заседании Совета по безопасности. По мнению лидера страны, киевский режим применяет террористические методы противостояния Москве.

Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди.

Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, украинские неонацисты используют "откровенно террористические способы ведения боя. речь идет о недавних совершенных диверсиях на объектах жизнеобеспечения и покушениях на органы местной власти.

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, переговоры, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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