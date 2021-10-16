Военное положение в новых регионах России вводится с полуночи 20 октября.

Президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он заявил на заседании Совбеза.

Глава государства подписал указ о введении военного положения на новых территориях России. Оно вводится с полуночи 20 октября. Путин заявил, что указ незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. Также президент отметил, что в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны

В ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательств. Владимир Путин, президент России

Ранее Суровикин заявил, что обстановка в зоне СВО остается напряженной.

Видео: kremlin.ru