Генерал объяснил, что Киев теряет ежедневно от 600 до 1000 военнослужащих.

Командующий российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции Сергей Суровикин рассказал журналистам о напряженной обстановке по Херсонскому направлению. Генерал армии не исключил, что ему придется принимать "непростые решения". По мнению эксперта, противником для ВС РФ является преступный режим, который подталкивает собственных граждан на гибель. По словам генерала, ВСУ предпринимают попытки атаковать военных на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Мы с украинцами – один народ, и желаем одного: чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством. Сергей Суровикин, генерал армии

Эксперт добавил, что киевский режим подталкивает на территорию имеющиеся боевые резервы. В большинстве своем речь идет о силах территориальной обороны, людях, которые не прошли полный курс подготовки. По мнению Суровикина, Киев обрекает солдат на уничтожение, а подобные подразделения обладают низким моральным духом. Генерал уточнил, что каждый день на поле боя умирает или остается ранеными от 600 до тысячи человек со стороны ВСУ.

Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично перемалываем наступающего противника. Сергей Суровикин, генерал армии

Командующий Суровикин заявил о напряженной обстановке в зоне военной операции.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live