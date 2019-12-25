Командующий Суровикин заявил о напряженной обстановке в зоне военной операции

Он добавил, что украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Командующий объединенной группировкой войск в районе военной операции генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВСУ пытаются прорвать российскую оборону и стягивают на передовую все имеющиеся резервы, в том числе не прошедших подготовку. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Суровикина, обстановка в зоне проведения специальной военной операции напряженная. Он добавил, что украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Кроме этого Суровикин заявил, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, так как "бережет жизни солдат и гражданских".

Известно, что с 2017 года Суровикин командовал группировкой военнослужащих в Сирии. С 31 октября 2017 года он возглавляет Воздушно-космические силы. Два года назад глава РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии. Кроме того, новый командующий участвует в СВО на Украине и руководит группировкой.

Ранее генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации.

Фото: Piter.tv

