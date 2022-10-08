Генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации

Известно, что с 2017 года Суровикин командовал группировкой военнослужащих в Сирии.

Генерал Сергей Суровикин стал командующим группировкой сил в зоне спецоперации. Такое распоряжение подписал министр обороны Сергей Шойгу.

Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Пресс-служба Минобороны

Известно, что с 2017 года Суровикин командовал группировкой военнослужащих в Сирии. С 31 октября 2017 года он возглавляет Воздушно-космические силы. Два года назад глава РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии. Кроме того, новый командующий участвует в СВО на Украине и руководит группировкой.

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