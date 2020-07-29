МО РФ: Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов

Игорь Конашенков сообщил о ходе СВО за сутки.

Российская противовоздушная система обороны сбила в воздушном пространстве 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS, баллистическую ракету "Точка-У" и 12 украинских дронов. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами от 8 октября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последние сутки проведения специальной военной операции

Сбит HIMARS в районах Иловайск (ДНР), Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, "Точка-У" в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант добавил, что поражены беспилотники, в том числе и турецкого производства ("Байрактар-ТБ2"), которые находились над Николаевской, Херсонской, Харьковской областями, территориями Донецкой и Луганской народных республик.

Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России

