Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС

Игорь Конашенков добавил, что подача энергии в регионе восстанавливается.

Украинский снаряд вывел из строя местную ЛЭП (линии электропередач), которая обеспечивает нужды Запорожской атомной электростанции, а также потребности города Энергодар. В ходе регулярного брифинга с журналистами от 8 октября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков рассказал о том, что в инфраструктурный объект попала одна из ракет РСЗО "Град", которую выпустили Вооруженные силы Украины.

Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Для обеспечения работы ЗАЭС задействованы резервные дизель-генераторы. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что на текущий момент завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар. Специалисты определили радиоактивный фон на территории как соответствующий нормальным показателям. Генерал-лейтенант добавил, что за последние сутки проведения специальной военной операции на Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников. ВС РФ ликвидировали свыше 160 человек.

ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града".

Фото и видео: Минобороны России

