ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"

Игорь Конашенков рассказал о провокациях Киева при миссии МАГАТЭ.

Вооруженные силы Украины выпустили по городу Энергодару и окружающей территории, около Запорожской атомной электростанции 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом журналистам на регулярном брифинге от 8 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что эти провокации проходят несмотря на присутствии на ЗАЭС иностранной делегации из МАГАТЭ. В России полагают, что действия киевского режима могут стать причиной техногенной катастрофы в регионе.

Всего украинскими войсками из подконтрольного населённого пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 15 ракет. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России