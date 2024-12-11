Путин подписал указ о призыве на военные сборы 2025

Глава России ежегодно подписывает такой документ.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2025 году. Документ касается пребывающих в запасе граждане страны. Он размещён на официальном портале правовой информации. Известно, что на военные сборы кандидаты поступят в Вооруженные силы, войска национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГУ МЧС), органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности (ФСБ).

После публикации документа, местные военкоматы начинают подготовку к сборам. В 2025 году документ вступает в силу с 16 января. Подобные документы глава государства подписывает ежегодно. В 2024 году текст был подписан в марте. Военные сборы могут длиться на срок до двух месяцев, а повестки запасникам вручаются лично в руки человеку под роспись.

Известно, что военные сборы в 2025 году призовут рядовых и сержантов до 40 лет, а также младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 55 лет. В том случае, человек официально трудоустроен, то на время сборов за ним сохранится должность и заработная плата. Не призовут на сборы тех мужчин, которые не годны или ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья. Также не привлекаются к мероприятиям женщины, состоящие на воинском учете. Согласно статье Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", запасников не могут послать в зону проведения специальной военной операции.

Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным.

Фото: Kremlin.ru