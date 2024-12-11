Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Раскрыты темы, которые иностранный политик обсудит с Владимиром Путиным.

Иранский президент Масуд Пезешкиан прибыл на территорию Москвы для рабочих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделали журналисты кремлевского пула. Известно, что иностранного политика встретила делегация в аэропорту "Внуково-2". Перед трапом стоял министр по энергетике Сергей Цивилев, а также заместитель главы министра по иностранным делам Андрей Руденко и начальник департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.

Напомним, что Владимир Путин и Масуд Пезешкиан должны подписать совместный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Данный документ призван заменить действующий между Россией и Ираном документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. В пресс-службе администрации Кремля указали, что в ходе визита будет обсуждаться ядерная программа Тегерана, а также ложившаяся на Закавказье обстановка. Дополнительно стороны обратят внимание на положение дел, зафиксированное на Ближнем Востоке, включая и зону палестино-израильского кризиса, Сирию.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье