Россия предложила Ирану железную дорогу до Бендер-Аббаса

Диппредставитель Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Россия хочет построить новую железную дорогу от ирано-азербайджанской границы до порта Бендер-Аббас с русской колеей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, по словам дипломата, оценил эту идею. Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", учитывая, что Россия возлагает большие надежды на раскатку этого коридора, то появление подобной инициативы было лишь вопросом времени.

Сейчас коридор имеет три ответвления – через Каспийское море, через Азербайджан и по другой стороне моря – через Казахстан и Туркменистан. Развивать стараются все три, однако все они упираются в проблему, имя которой иранская железная дорога, подчеркнули телеграмеры.

Создание свободной новой ветки, не требующей траты времени и сил на "переобувку" поездов, могло бы стать выходом из положения. Однако это решение, помимо политической воли, требует не только времени, но и значительных инвестиций. На строительство участка Решт-Астара длиной в 170 километров Россия выделила кредит в размере €1,3 млрд. Строительство дороги, которая была бы длиннее в 8 и более раз (от той же Астары до порта Бендер-Аббас) понадобятся куда более значительные инвестиции. Целесообразны ли они сейчас, или развивающемуся коридору пока достаточно расшивки узких мест – покажет время. Telegram-канал "Мейстер"

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