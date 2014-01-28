Владимир Путин впервые с декабря 2022 года поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По данным Reuters, разговор длился около часа, а его инициатором был Шольц. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", Москва никогда не закрывала дверь для переговоров со своими геополитическими соперниками.



Эксперты считают, что в этой беседе интересны не мантры уходящего канцлера о неизменности поддержки Украины и необходимости завершения конфликта, а то, что до звонка Шольц говорил с Зеленским, и с ним же он намерен поговорить сразу после разговора с Путиным. То есть канцлер, возможно, прощупывает готовность Киева к потенциальным переговорам, предполагают телеграмеры.

Желание напрасное, ведь Владимир Путин уже не раз говорил, что единственное условия завершения конфликта, это выполнение целей СВО и учет национальных интересов России. Однако, симптоматичное - неудачи на фронте и страх глобальных геополитических перемен в связи с победой Трампа заставляет Киев и его спонсоров нервничать. Telegram-канал "Мейстер"