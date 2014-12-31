При этом "Национальное объединение" добилось впечатляющих результатов на последних парламентских выборах во Франции.

Парижская прокуратура требует пять лет тюрьмы для лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV. Как уточнил Telegram-канал "Мейстер", два года из пяти могут быть условными, плюс штраф в размере 300 тысяч евро и лишение прав возглавлять фракцию, а также баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Эксперты напомнили, что "Национальное объединение" добилось впечатляющих результатов на последних парламентских выборах во Франции, как и "Альтернатива для Германии", которую синхронно пытаются запретить в ФРГ накануне грядущих досрочных выборов в Бундестаг. Авторы поста полагают, что победа Трампа в США всерьез испугала правящие элиты ЕС возможностью прихода к власти правых сил, что заставляет их действовать, причем методами, далекими от демократического fair play.

Отметим, что заключение Марин Ле Пен стало бы ударом для партии – она бы лишилась лица, хорошо известного людям. Однако вряд ли смертельным, ведь сама партия продолжила бы играть роль альтернативы силам, которые довели Францию до состояния, где непопулярные ранее правые силы получают все большую поддержку избирателей. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Трамп обещает включить Маска в свой кабинет.

Фото: AP Photo / Daniel Cole