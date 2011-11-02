  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин уволил Сергея Литвиненко перед 10-летним юбилеем в должности прокурора Петербурга
Сегодня, 23:16
68
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Путин уволил Сергея Литвиненко перед 10-летним юбилеем в должности прокурора Петербурга

0 0

Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Петербурга Сергея Литвиненко. Об этом сообщило 47news.

Аналогичное решение было принято в отношении прокурора Севастополя Марка Большедворского. 

Отметим, что официально документ пока опубликован не был, хотя, по данным издания, указ вышел 1-го ноября. 

Сергей Литвиненко был прокурором Петербурга со 2 ноября 2011-го года, то есть вступил в должность ровно 10 лет назад. С 1988 года работал в Северо-Западной транспортной прокуратуре. В прокуратуру перешел в 2001-м году, начал с должности прокурора Фрунзенского района. Более года был прокурором Ленобласти. 

Ранее был снят с должности прокурор Ленобласти Борис Марков. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: прокурор петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии