Прокурор Ленобласти ушел в отставку

Срок полномочий должен был истечь в феврале 2022 года.

В среду, 20 октября, стало известно об отставке прокурора Ленинградской области Бориса Маркова. Его освободили от должности указон президента. Об этом сообщило издание 47news.

Уточняется, что 58-летнего прокурора освободили от обязанностей два дня назад. До этого Марков был в отпуске, а до этого уполномоченный орган проверял его пятилетнюю деятельность. Издание отметило, что нареканий к прокурору не было. По информации журналистов, Марков ушел, чтобы "пожить для семьи".

Срок полномочий должен был истечь в феврале 2022 года.

Ранее мы писали, что Игоря Креславского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: прокуратура ЛО