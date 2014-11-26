Игоря Креславского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Указ подписал президент Владимир Путин 14 октября.

Глава Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ подписал президент Владимир Путин 14 октября, пишет портал "Строительный Петербург".

Креславский получил орден за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу. Его общий стаж в строительной сфере составляет 24 года. Он был также награжден нагрудным знаком "Строитель Санкт-Петербурга 2 степени" и медалью "Строительная слава".

В январе 2020 года Игорь Креславский назначен на должность председателя Комитета по строительству. Под его руководством Комитет в разы нарастил исполнение бюджета АИП, темпы строительства социальных и проблемных объектов.

В 2020 году в Петербурге построили 61 соцобъект, 35 из них – за счет бюджета. Кроме того, ввели в эксплуатацию несколько знаковых объектов здравоохранения, в их числе новый корпус Госпиталя ветеранов войн.

В 2021 году в городе планируется ввести 53 соцобъекта, 26 из них в рамках АИП.

Фото: пресс-служба Комитета по строительству