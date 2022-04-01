Председатель Комстроя принял участие в конференции "Развитие строительного комплекса Петербурга и Ленобласти"

Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский принял участие в XXVIII практической конференции "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области", которую проводит Союз строительных объединений и организаций. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Оценку ситуации в строительном комплексе дал президент Союза строительных объединений и организаций Александр Вахмистров. С докладами о трендах и перспективах выступили вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и зампредседателя Правительства Ленинградской области по строительству Евгений Барановский.
На Конференции Николай Линченко вручил благодарности и знаки отличия за высокие производственные достижения и плодотворный труд.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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