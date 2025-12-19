Петербургские власти почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда

Мероприятие прошло у Мемориального комплекса на Серафимовском кладбище.

В день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и председатель Комитета по строительству Игорь Креславский приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов. Мероприятие прошло у Мемориального комплекса на Серафимовском кладбище, где в братских могилах покоятся тысячи ленинградцев – мирные жители и защитники города, не пережившие 872 дня осады. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Эта дата навсегда осталась в истории как день первого победного салюта, прогремевшего в небе над Ленинградом в 1944 году и ознаменовавшего конец одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.

Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения всем, чья стойкость, надежда и вера в правое дело приблизили не только окончание блокады Ленинграда, но и общую Победу в войне. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович