Петербург в 2023 году перевыполнил план Минстроя по вводу жилья

В 2023 году в Северной столице было введено 3 млн 482 тысячи 663 квадратных метра жилья.

В Петербурге состоялась пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам деятельности строительного сектора Санкт-Петербурга в 2023 году и планам на 2024 год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский рассказал, что в 2023 году в Северной столице было введено 3 млн 482 тысячи 663 квадратных метра жилья. Это 1381 дом на 79 138 квартир. Из них: 381 многоквартирных дома на 78 139 квартир и 999 индивидуальных домов на 219 тысяч квадратных метров. В Петербурге в последний месяц года ввели более 466 тыс. кв.м жилья

С начала года в эксплуатацию в Петербурге сдали жилья 125,7% от плановых показателей Минстроя.

Фото: Piter.tv