В Петербурге в декабре ввели более 466 тыс. кв.м жилья

Лидером в последнем месяце 2023 года стал Красногвардейский район.

В декабре 2023 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 466 533,70 м2 жилья. Это 127 домов на 12 167 квартир, включая индивидуальное жилое строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в последнем месяце 2023 года стал Красногвардейский район, где сдано 173 535,10 кв.м жилья: 11 домов на 6 004 квартиры. Следующим по объему ввода жилищного строительства оказался Приморский район (5 домов на 2 417 квартир) На третьем месте – Пушкинский район, где построен 1 многоквартирный дом на 820 квартир.

Также в декабре было сдано 64 объекта общегражданского назначения. Среди них: общеобразовательная школа, три детских сада и подстанция скорой медицинской помощи в Невском районе; поликлиника для взрослых на 600 посещений, детский сад и многофункциональный спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями на Яхтенной улице (в Приморском районе), дошкольные организации в Калининском районе на 110 мест и в Колпинском районе на 220 мест; общеобразовательная школа на 1650 мест в Пушкинском районе; поликлиника городского онкоцентра в Курортном районе; пожарное депо в Красносельском районе.

Фото: портал "Строительный Петербург"