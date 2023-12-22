На Яхтенной построили спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями

Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству.

На Яхтенной улице, 39, стр. 1, в Приморском районе ввели в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Комплекс предназначен для проведения тренировочных занятий и соревнований по всем видам спорта. Спортивно-оздоровительный центр включает в себя: два универсальных игровых зала размером 36 х 18 м, один игровой зал размером 48 х 27 м с трибуной для зрителей на 500 мест, инвентарные помещения, тренерские комнаты, душевые, раздевалки и гардеробные, а также кафе, служебно-бытовые и инженерно-технические помещения.





Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству.

Недавно в Красном Селе построили пожарное депо.

Фото: портал "Строительный Петербург"