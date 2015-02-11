В Песочном открылась поликлиника городского онкоцентра

В пятиэтажном амбулаторном корпусе есть все необходимое оборудование для исследований и лечения онкологических больных.

В поселке Песочный введен в эксплуатацию амбулаторно-поликлинический корпус ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова", рассчитанный на 1 100 посещений в день. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В пятиэтажном амбулаторном корпусе есть все необходимое оборудование для исследований и лечения онкологических больных. На 1-ом этаже расположились приемно-вестибюльная группа, оборудование для лучевой диагностики и центр поддержки для больных со стомами, перенесшими тяжелые операции на органах брюшной полости. На 2-ом этаже находятся 32 кабинета врачей-онкологов для осмотра и консультации пациентов. На 3-ем этаже размещены отделение эндоскопии, 2 кабинета функциональной диагностики, 8 кабинетов для проведения врачебной комиссии, маммограф, 2 кабинета врача рентгенолога и 3 кабинета УЗИ диагностики. На 4-ом этаже помещения для взятия биопсий, перевязочные, операционный блок, отделение дневного пребывания химиотерапии. На 5-ом этаже конференц-зал, а также отделение клинических исследований и кафедры.

На территории комплекса предусмотрены пандусы, лифты, подъемники для лиц с ограниченными возможностями.

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Фото: портал "Строительный Петербург"