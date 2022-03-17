В ЖК "Северная долина" достроили детскую поликлинику

Внутри расположились педиатрическое отделение, кабинеты врачей-специалистов и комната здорового ребёнка.

"Главстрой-СПб" ввел в эксплуатацию детскую поликлинику в ЖК "Северная долина". Медицинское учреждение рассчитано на 348 посещений в смену, сообщил портал "Строительный Петербург".

Внутри расположились педиатрическое отделение, кабинеты врачей-специалистов и комната здорового ребёнка. Также в здании предусмотрены процедурный и прививочный кабинеты, помещения для физиотерапии и лечебной физкультуры с бассейнами. Сейчас медучреждение комплектуют инвентарем, а после планируется лицензирование Роспотребнадзора.

Детская поликлиника расположена рядом со взрослым отделение поликлиники №117. Помимо возведения самих объектов, застройщик обеспечил транспортную доступность обеих поликлиник. Вокруг зданий заканчивается строительство автомобильных дорог: Толубеевского проезда и улицы Меркурьева.

Также на Парнасе готовится к открытию поликлиника на 900 посещений в смену.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"