В Рыбацком достроили подстанцию скорой помощи

В разной степени готовности находятся еще семь проектов станций скорой помощи.

В Рыбацком на улице Дмитрия Устинова, д. 7, корп. 1, стр. 1 ввели в эксплуатацию подстанцию скорой помощи на 8 бригад. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В здании подстанции располагаются: блок помещений выезда, амбулаторная для приема пациентов, помещения для отдыха, помещение приема пищи, кабинет старшего фельдшера, гардеробные, конференц-зал, административные помещения, санузлы, технические помещения.

В 2023 году было сдано отделение скорой медицинской помощи на 20 бригад для поликлиники № 8 на улице Крыленко. В 2020 году было введено еще две станции скорой помощи. В разной степени готовности находятся еще семь проектов станций скорой помощи.

Ранее на Яхтенной построили спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями.

Фото: портал "Строительный Петербург"