В Петербурге задержаны владелец "Рив Гош" и совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга

В Петербурге задержаны владелец "Рив Гош", а также совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга Инна Мейер. Об этом сообщила газета "Коммерсант".
Следствие подозревает их в хищении у одного из российских банков 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса незадолго до краха компании "Юлмарт". Задержание супругов стало продолжением дела о хищения, первым фигурантом еще в 2017 году стал другой совладелец компании Дмитрий Костыгин.
Сотрудники Следкома опрашивают семью Мейер в качестве подозреваемых. После этого будет решаться вопрос об обвинении и меры пресечения.
С 2016 года "Юлмарт" находится в состоянии затяжного конфликта между акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, а также Михаилом Васинкевичем. С тех времен "Юлмарт" потерял позиции на рынке, а с начала 2020 года фактически прекратил работу.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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