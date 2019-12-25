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В Петербурге задержаны владелец "Рив Гош" и совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга
Сегодня, 13:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержаны владелец "Рив Гош" и совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга

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Следствие подозревает их в хищении у одного из российских банков 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса.

В Петербурге задержаны владелец "Рив Гош", а также совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга Инна Мейер. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Следствие подозревает их в хищении у одного из российских банков 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса незадолго до краха компании "Юлмарт". Задержание супругов стало продолжением дела о хищения, первым фигурантом еще в 2017 году стал другой совладелец компании Дмитрий Костыгин.

Сотрудники Следкома опрашивают семью Мейер в качестве подозреваемых. После этого будет решаться вопрос об обвинении и меры пресечения.

С 2016 года "Юлмарт" находится в состоянии затяжного конфликта между акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, а также Михаилом Васинкевичем. С тех времен "Юлмарт" потерял позиции на рынке, а с начала 2020 года фактически прекратил работу.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, рив гош, хищение, юлмарт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elaves
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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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