"Юлмарт" может уйти с рынка до конца февраля

Ранее операционная компания "Юлмарта" подала заявление о собственном банкротстве.

Магазины "Юлмарта" могут закрыться уже на этой неделе. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник.

Ожидается, что последний пункт выдачи заказов на Пулковском шоссе перестанет работать до конца февраля 2020.

Напомним, в январе 2020 ООО "Юлмаркет" подало заявление о собственном банкротстве. У компании были многомиллионные задолженности, привлечь новых инвесторов не удалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин обозначил главные проблемы малого бизнеса в России.

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